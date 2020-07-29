Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая стала новой "Холостячкой", показала себя и рассказала о свидании

На фото Мишина показала себя в джинсах, кроссовках и футболке черного цвета. Волосы красотка оставила распущенными, а сама сидела на ступеньках. Образ дополнила Ксения ярким макияжем и смотрела в объектив камеры, пока ее снимали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А давайте пофантазируем, на тему идеального свидания. Как думаете, такое бывает?

Я знаю, что у многих девочек есть свои маркеры, по которым они определяют, насколько парень серьезный.

Кто-то сразу смотрит на обувь, насколько ухожены руки, открыл ли дверь перед девушкой, предложил ли оплатить счёт.

Что для Вас важно на первой встрече? Как вы понимаете, что нравитесь? На что обращаете внимание?", - написала Мишина.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Да, первое впечатление важно. Это и внешность и одежда. Но понять и принять человека ты можешь только пообщавшись, а почувствовать, только прикоснувшись...", "А для меня большое значение имеет запах. Я могу не обратить внимание на его руки,или одежду,но как он пах я буду помнить долго...", "А вы безумно красивая", "Вы идеальная", "Прекрасный ангел".

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