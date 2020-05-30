Вчера состоялось долгожданное пост-шоу десятого сезона «Холостяка», в котором объявили важную новость
Как выяснилось из короткого анонса, на украинском телевидении появится новое шоу «Холостячка», в котором теперь искать свою любовь будет не мужчина, а женщина. Уже известна и главная героиня первого сезона. Ею оказалась знаменитая актриса, звезда нашумевшего сериала «Крепостная» и победительница одного из сезонов "Танцев со звездами" Ксения Мишина, передает Politeka.net.
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На своей странице в социальной сети Инстаграм Ксения рассказала, что в современном мире должна быть возможность выражаться не только мужчинам, но и женщинам в равной степени.
Она тридцатилетняя мама, которая успела стать целым открытием для украинского кино, своей харизмой она покорила в сериале «Крепостная», а историей из жизни растрогала поклонников. Мишина сама себя обеспечивает, заботится о семье и 8-летнем сыне. Но также она хочет найти опору и поддержку, поэтому согласилась на участие в шоу.
«Мы живем в стране, где мужчины и женщины имеют равные права. Мы можем занимать одинаковые должности, добиваться высот, имеем право голоса. Мы живем в прекрасное время больших возможностей.
Я стала первой украинской #Холостячкой. Для меня это и честь, и волнение.
Опережая ваши вопросы - да, я действительно верю, что любовь можно встретить везде. И на проекте, в том числе. Я привыкла к камерам. Они - огромная часть моей жизни. Но в этот раз на экране вы увидите не роль, которую я буду играть, а меня настоящую. Конечно, мне волнительно открываться перед миллионами зрителей, поэтому я надеюсь на вашу поддержку, теплые слова и до встречи совсем скоро», - написала будущая «холостячка» на своей странице в Инстаграм. Фанаті посоветовали под постом "поберечься" мужчинам, ведь шоу будет очень необычным.
Напомним, что Ксения Мишина потрясла видом в одном пеньюаре: "Стерва, хоть и...".
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