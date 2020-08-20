Супермодель Белла Хадид показалась в непристойном наряде, устроив «дикие» игрища с животными

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Фанки и тетя Бам-Бам. Спасибо их прекрасным родителям за то, что позволили поучаствовать в их дневном распорядке. Они абсолютно очаровательны», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Белла Хадид позирует в платье без белья во время игр с двумя козочками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Королевский взгляд», «очень мило», «Белла, ты сделала мой день», «абсолютное счастье и красота», «царица зверей», «похоже на козочелендж», «ты до невозможности красивая», «боже, какие милашки. И ты тоже ничего», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что топ-модель Белла Хадид, которую называют одной из самых красивых женщин в мире, поразила смелой выходкой на фотосессии

«До новых встреч», — коротко говорится в сообщении.

Знаменитость также поделилась снимками с новой фотосессии, где она позирует в одной кепке, перчатках и нижнем белье.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».