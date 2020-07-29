Знаменитость превзошла сама себя

Топ-модель Белла Хадид, которую называют одной из самых красивых женщин в мире, поразила смелой выходкой на фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«До новых встреч», — коротко говорится в сообщении.

Знаменитость также поделилась снимками с новой фотосессии, где она позирует в одной кепке, перчатках и нижнем белье. При этом пикантные места модель прикрывает либо зонтиком, либо руками.

«Ты мой идол», «с какой планеты ты прилетела?» «чертовски хороша», «ты божественна до невозможности», «просто космос. Не могу налюбоваться», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что супермодель Белла Хадид, котору назвали самой красиво женщиной в мире, рассказала о своем новом проекте.

Новостью, а также интересными кадрами известная красотка поделилась на своей странице в соцсети.

Белла Хадид призналась, что свой проект начала в начале карантина. Она выставит на аукцион вещи ограниченной серии. При этом модель подчеркнула, что проект благотворительный.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».