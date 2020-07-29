Топ-модель Белла Хадид, которую называют одной из самых красивых женщин в мире, поразила смелой выходкой на фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«До новых встреч», — коротко говорится в сообщении.

Знаменитость также поделилась снимками с новой фотосессии, где она позирует в одной кепке, перчатках и нижнем белье. При этом пикантные места модель прикрывает либо зонтиком, либо руками.

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Until we meet again @chanelofficial @luigiandiango @chaos @chaossixtynine 🖤

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«Ты мой идол», «с какой планеты ты прилетела?» «чертовски хороша», «ты божественна до невозможности», «просто космос. Не могу налюбоваться», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что супермодель Белла Хадид, котору назвали самой красиво женщиной в мире, рассказала о своем новом проекте.

Новостью, а также интересными кадрами известная красотка поделилась на своей странице в соцсети.

Белла Хадид призналась, что свой проект начала в начале карантина. Она выставит на аукцион вещи ограниченной серии. При этом модель подчеркнула, что проект благотворительный.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».