Популярная топ-модель Белла Хадид похвасталась невероятной фигурой в новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, серию соблазнительных кадров она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка приняла участие в съемке для Calvin Klein. Она примеряла на себя купальники из новой коллекции, засветив свои аппетитные формы. Но съемка оказалась весьма необычной. Красотку поместили под воду – именно там снималась вся рекламная кампания. Белла извивалась под водой, демонстрируя миру свое идеальное тело.

За полдня пост звезды оценили более 1,2 млн раз. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

«Тааак круто», «Волшебная Белла», «Лучшая модель», «Моя королева», «Муза», «Ты красотка», - пишут люди.

Напомним, что в 2109 году Белла Хадид была признана самой красивой женщиной в мире. Исследовавший знаменитостей пластический хирург отметил, что у нее идеальное лицо по формуле «золотого сечения».

Ранее мы писали, что дерзкая Белла Хадид сверкнула телом во время отдыха. Красотка развалилась на надувном матрасе посреди бассейна. На ней было надето микроскопическое белье, но верх она забыла надеть. Модель демонстрировала ровный загар и упругое молодое тело во всей красе.

Напомним, что Белла Хадид в тонком платье без белья выставила напоказ самые сокровенные места: "Настоящая кукла".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид в мини-бикини устроила горячую фотосессию среди деревьев: "Королева".

Также Politeka писала, что жаркая Белла Хадид оттянула юбочку и блеснула лучшими частями тела: "Ого, какая!".