Супермодель Белла Хадід показалася в непристойному вбранні, влаштувавши "дикі" ігрища з тваринами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Фанки та тітка Бам-Бам. Спасибі їх прекрасним батькам за те, що дозволили взяти участь в їх денному розпорядку. Вони абсолютно чарівні", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Белла Хадід позує в сукні без білизни під час ігор з двома кізочками. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Королівський погляд», «дуже мило», «Белла, ти зробила мій день», «абсолютне щастя і краса», «цариця звірів», «схоже на козочелендж», «ти до неможливості красива", " боже, які милашки. І ти теж нічого", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що топ-модель Белла Хадід, яку називають однією з найкрасивіших жінок у світі, вразила сміливою витівкою на фотосесії

"До нових зустрічей", - коротко йдеться в повідомленні.

Знаменитість також поділилася знімками з нової фотосесії, де вона позує в одній кепці, рукавичках і нижній білизні.

Нагадавши, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "янголятко не такий простий".

Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулася до непристойності, спекотні кадри:»абсолютна Краса".

Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчина в світі влаштувала пікантне шоу під водою «»Чарівна Белла".