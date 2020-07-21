Топ-модель Белла Хадид по-настоящему удивила фанатов необычными развлечениями на отдыхе дома

Как сообщает Politeka.net, чаще всего в профиле Беллы мелькают снимки звезды с показов, кадры из пляжных развлечений и ее простые фото, сделанные дома на отдыхе. В этот раз девушке удалось правда сразить фанатов целой серией роликов, во время которого она показала как орудует инструментами и занимается оригинальными поделками.

Похоже, модель решила развеять стереотипы о ней, ведь многие поклонники считают, что девушка только и делает, что снимается в фотосессиях для глянцев, бездельничает и интересуется исключительно диетами для похудения.

«Ошибки накапливаются на мне, но ... созданные качели - они ​​еще не закончилась, но однажды мы получим финал, который я обещаю», – написала Белла.

Пользователи сети, как и ожидалось, ответили сразу:

«Мне нужна любовь и внимание», «Для всех сторонников Белла Хадид этот ролик был открытием», «Привет, если ты читаешь это, ты прекрасна, надеюсь, у тебя замечательный день <3», «Она креативная, ангелочек не так прост🤩», «Привет моя красавица», «Ты ангел, мой прекрасный ангел. Люблю тебя навсегда королева», «Хорошо, вы классно работаете, пожалуйста, приходите в наш дом и строите качели для детей !!!! 🤯», «Великолепно 🥵🥵».

До этого Эмили Ратаковски показала, как веселится с Беллой Хадид на пляже. Как известно, девушки известны благодаря своим стройным и подтянутым фигуром. Свои достоинства Эмили и Белла демонстрируют с легкостью и без смущения. Являсь моделями, одними из самых популярных в мире, девушки также любят эпатировать публику совместными появлениями.

Моделям удается поражать сеть не только на показах и во время вечеринок. Девушки также любят актиный отдых, поэтому уже не раз светились во время развлечений на пляже. На одном из таких фото Эмили и Белла показали, как веселились, разъезжая на скутерах у берега.

При этом обе красотки были в одних лишь черных бикини, удачно подчеркнувших их стройные тела. Фанаты сразу же отметили, что эти девушки "Ангелы, которым нравится шалить на пляже".

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