Супермодель Белла Хадид решила похвастаться идеальными изгибами во время фотосессии в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Хадид позирует сперва в закрытом купальнике, элегантно задрав руки за голову. Наряд максимально подчеркивает красивую внешность звезды, которая сама при этом игриво заглядывает в камеру.

На другом снимке Хадид позирует уже в другом купальнике, который имеет внушительное декольте. Сама девушка задрала руки вверх, застыв в игривой позе и демонстрируя идеальную талию.

«Королевский вид», «Куколка, слов нет», «абсолютная красота», «идеальная», «выглядишь, будто сошла с чей-то мечты», «ты так божественно выглядишь», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что топ-модель Белла Хадид похвасталась невероятной фигурой в новой фотосессии.

Серию соблазнительных кадров она опубликовала на своей странице в Инстаграм. Девушка приняла участие в съемке для Calvin Klein. Она примеряла на себя купальники из новой коллекции, засветив свои аппетитные формы. Но съемка оказалась весьма необычной. Красотку поместили под воду – именно там снималась вся рекламная кампания. Белла извивалась под водой, демонстрируя миру свое идеальное тело.

За полдня пост звезды оценили более 1,2 млн раз. В комментариях красотке оставили массу комплиментов.

Напомним, что Белла Хадид в тонком платье без белья выставила напоказ самые сокровенные места: "Настоящая кукла".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид в мини-бикини устроила горячую фотосессию среди деревьев: "Королева".

Также Politeka писала, что жаркая Белла Хадид оттянула юбочку и блеснула лучшими частями тела: "Ого, какая!".