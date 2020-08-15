Известная российская телеведущая Настя Ивлеева удивила неожиданным преображением на съемках популярного шоу

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды, уже стартовали съемки нового сезона шоу «Орел и решка». Ивлеева показывала у себя в сторис, как она собирает вещи и улетает в другую страну. Девушка не стала раскрывать все карты, так как снятый материал не скоро выйдет на экраны.

Как известно, Ивлеева вернулась в проект после того, как сотни тысяч ее подписчиков попросили об этом на официальном канале, где выходит шоу. Ивлеева вынуждена была согласиться. Девушка известна своим чувством юмора и часто смешит поклонников забавными выходками. Этот раз не стал исключением.

Добравшись до места съемок артистка стала записывать видео с кукольной маской. Маска сильно изменила звезду, в результате чего она стала похожа на компьютерного персонажа. Стоит отметить, что Настя пыталась позировать с этой маской в разных ракурсах, но ничего путевого не получилось.

«Странная маска кароч», - подписала снимок звезда.

Поклонники не смогли оставить отзыв, так как фотографии звезда опубликовала у себя в сторис.

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