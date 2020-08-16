"На це можна дивитися вічно"

29-річна російська блогер і телеведуча програми "Орел і решка" Настя Івлєєва порадувала шанувальників новим божевільним відео

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжий ролик у своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в темно-синіх картатих штанях, широкій рожевій футболці і такого ж відтінку кросівках. Зухвалий лук доповнили сонцезахисні окуляри.

Настя опрацювала кадри таким чином, що здається, ніби вона вилітає з порталу і, відповідно, влітає в нього в кінці.

Крім стрибків у просторі, на кадрах Івлєєва танцює, а також роз'їжджає на дорогому спорткарі.

У підписі телеведуча поскаржилася, що у неї примудрилося обгоріти обличчя на морі.

"що по переходах?🤩 😎 якщо коротко, я вже у відрядженні на "Решке" (раптом хто не в курсі), встигла скупатися в морі (це крууто, перший раз за півроку😅), у мене вже згоріла морда звичайно ж. До речі, як думаєте хто другий ведучий (пишіть у коментах 👇 🏽 🤔 ‼ ️ ) А так само, в середу виходить новий випуск ЗБС шоу👏 🏽 ну і не забуваємо підписуватися на мій ТіК Ток", - підписала відео зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Зазвєздилася пі*єц, Насть 😂 😂 "

"Дівчина, ви втратили свій перехід ♪ "

"так і не зрозуміла куди конкретно ти полетіла ❤️"

"Мати Тік Току 🔥"

"Блін, як ти робиш такі ах * нні відео???"

"Як завжди шикарно))"

"Ну яка ж ти крута Настя 🖤 🔥 люблю всім серцем 😊"

"тягніть оскар!!!!!!"

"на це можна дивитися вічно"

Раніше ми повідомляли, Івлєєва в "сторіз" показала себе без косметики. Дівчина сфотографувала себе о 6 ранку. На голові у неї красувався рушник, а на обличчі – маска. Настя не соромиться кривлятися на камеру, як відомо, вона - дівчина без комплексів.

Нагадаємо, що Івлєєва із зайвою рослинністю на обличчі спантеличила новим іміджем: "я сьогодні…».

Також Politeka писала, що Івлєєва з величезними губами понівечила себе до невпізнання: "Боже, у мене…».