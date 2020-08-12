Известная российская телеведущая Настя Ивлеева удивила неожиданным преображением

Звезда «Орла и решки» известна своим чувством юмора и часто смешит поклонников забавными выходками. На этот раз она решила порадовать фанатов необычным образом с усами. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.

На новых кадрах Ивлеева предстала в мужском костюме и кепке. Образ дополнили «седые» волосы и маска для Инстаграм в виде усов.

«Так, я работаю сегодня под прикрытием, поэтому если меня увидите, не палите», - обратилась к подписчикам ведущая.

К сожалению, узнать, как фанаты Ивлеевой отреагировали на такую кардинальную смену имиджа, невозможно, так как в разделе Сториз нет комментариев. Однако, можно предположить, что многие были удивлены таким преображением.

До этого мы писали, что Ивлеева удивила внешностью после тяжелой болезни. Свежее видео, на котором Настя поздоровалась с поклонниками, появилось у нее в Инстаграм. Звезда выглядела посвежевшей и похорошевшей, что очень удивило поклонников, ведь совсем недавно артистка переболела китайским вирусом.

Теперь красотка позировала в автомобиле со свежей прической и маской на лице. Она выглядела превосходно, хоть ее волосы и не были уложены как надо.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» в дерзком мини показал, чем ее наградила природа.

Как сообщала Politeka, безбашенная Настя Ивлеева зажгла с подругой из "Орла и решки" без белья: "Бритни Спирс в шоке".

Также Politeka писала, что растрепанная Ивлеева из «Орел и решка» потрясла внешностью после болезни: «Что у тебя с…».