Известной российской актрисе Кристине Асмус приписывают роман с именитым коллегой

С тех пор, как Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили поклонникам о своем разводе, вокруг них не утихают разнообразные слухи. В этот раз пользователи социальной сети Instagram решили, что в жизни Кристины появился новый мужчина.

Стоит отметить, актриса довольно-таки часто выкладывает в сеть свои фотографии. Так, в микро-блоге Асмус появился снимок, на котором она позирует в окружении известных мужчин, с которыми она работает над новым фильмом.

В подписи к этому снимку девушка иронично отметила, что новостей о расставании Харламовым не будет, и предположила, что этот пост вряд ли соберет столько же комментариев, как публикации, посвященные разводу.

Девушка поведала, что данный кадр сделан во время очередного съемочного дня и рассказала о своей «бесконечной любви и благодарности» к окружающим ее коллегам.

«Много людей̆. Вдаваться в подробности кто это, вы вряд ли будете. Потрясающий̆ день на съемках фильма «Джон»», - пишет актриса.

Однако фанаты Кристины не оправдали ее ожиданий и написали под фотографией множество лестных слов в адрес Кристины. Кроме того, некоторые подписчики заподозрили, что между Кристиной Асмус и Алексеем Чадовым зарождаются романтические отношения.

Пользователи сети подметили, что девушка выглядит очень счастливой рядом со своим именитой коллегой, и предположили, что причиной развода Асмус стало ее новое романтическое увлечение.

«Бросила Бульдога ради Чадова?», «Из-за этих парней Гарик с вами разводится? Вы не так просты, как кажетесь», «Мне кажется, ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись, влюблена со стороны» – пишут подписчики Кристины.

Напомним, что на фоне развода с Кристиной Асмус Харламова жестко подставили: "Хорошо знайте, кого берете в жены".

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