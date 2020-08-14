Известной российской актрисе Кристине Асмус приписывают роман с именитым коллегой

С тех пор, как Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили поклонникам о своем разводе, вокруг них не утихают разнообразные слухи. В этот раз пользователи социальной сети  Instagram решили, что в жизни Кристины появился новый мужчина.

Стоит отметить, актриса довольно-таки часто выкладывает в сеть свои фотографии. Так, в микро-блоге Асмус появился снимок, на котором она позирует в окружении известных мужчин, с которыми она работает над новым фильмом.

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Сисек и подписи про развод нет 🙅🏼‍♀️ Много людей. Вдаваться в подробности кто это и «а чё это вы тут делаете, а?» вряд ли будете 😋 Скорее всего пролистнёте дальше и зажмёте лайк ))))) Но я просто оставлю это здесь 💭 Потрясающий день на съемках фильма «Джон» 🎬🍿 @egorkonchalovsky @tematkach @alexeychadovofficial - бесконечная любовь и благодарность ❤️

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В подписи к этому снимку девушка иронично отметила, что новостей о расставании  Харламовым не будет, и предположила, что этот пост вряд ли соберет столько же комментариев, как публикации, посвященные разводу.

Девушка поведала, что данный кадр сделан во время очередного съемочного дня и рассказала о своей «бесконечной любви и благодарности» к окружающим ее коллегам.

«Много людей̆. Вдаваться в подробности кто это, вы вряд ли будете. Потрясающий̆ день на съемках фильма «Джон»», - пишет актриса.

 Однако фанаты Кристины не оправдали ее ожиданий и написали под фотографией множество лестных слов в адрес Кристины. Кроме  того, некоторые подписчики заподозрили, что между Кристиной Асмус и Алексеем Чадовым зарождаются романтические отношения.

Пользователи сети подметили, что девушка выглядит очень счастливой рядом со своим именитой коллегой, и предположили, что причиной развода Асмус стало ее новое романтическое увлечение.  

«Бросила Бульдога ради Чадова?», «Из-за этих парней Гарик с вами разводится? Вы не так просты, как кажетесь», «Мне кажется, ты сияешь рядом с Чадовым. Кажись, влюблена со стороны» – пишут подписчики Кристины.  

Напомним, что на фоне развода с Кристиной Асмус Харламова жестко подставили: "Хорошо знайте, кого берете в жены".

Как сообщала Politeka, новый партнер Кристины Асмус красавчик Родригез разоткровенничался, сгорая от любви: "Бесконечно и навсегда!".

Также Politeka писала, что скандальная Асмус после развода с Харламовым сбежала на курорт с Охлобыстиным: «Этот месяц будет незабываем».