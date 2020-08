View this post on Instagram

Сисек и подписи про развод нет 🙅🏼‍♀️ Много людей. Вдаваться в подробности кто это и «а чё это вы тут делаете, а?» вряд ли будете 😋 Скорее всего пролистнёте дальше и зажмёте лайк ))))) Но я просто оставлю это здесь 💭 Потрясающий день на съемках фильма «Джон» 🎬🍿 @egorkonchalovsky @tematkach @alexeychadovofficial - бесконечная любовь и благодарность ❤️