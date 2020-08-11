Актрисы не будет дома очень долго

Скандальная российская актриса Кристина Асмус, которая недавно развелась с комиком Гариком Харламовм, рассказала, чем будет заниматься в ближайший месяц

Как сообщает Politeka.net, об этом актриса рассказала в своем Инстаграм. Асмус поделилась свежим фото, на котором предстала в белом топе и широких штанах с завышенной талией. Выглядела красотка превосходно.

«Я приехала в Геленджик!! На месяц!! Здесь съёмки нового проекта для ТНТ в компании Ивана Охлобыстина и Тимура Родригеза!», - сообщила Асмус своим поклонникам.

Конечно, повод для столь длительного пребывания на курорте у Кристины рабочий, но он позволил ей сбежать от проблем. Несмотря на то, что про развод с Гариком Харламовым Кристина заявила достаточно давно, проблемы, связанные с разрывом их союза, все еще не улеглись. Вероятно, за пределами Москвы актрисе будет легче пережить расставание.

За 20 минут пост Асмус собрал более 10 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу отзывов.

«Работай Золушка», «Кристина, вы в этом наряде выглядите совсем Дюймовочкой», «Солнце, море, незамужняя привлекательная актриса, этот месяц будет незабываем», «Жизнь в одиночестве даёт свободу перемещения», «Геленджик в этом году просто эпицентр российского кинематографа. Все снимают там сейчас))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Асмус опозорилась, показав фигуру в черном купальнике: "Купила на рынке".

Как сообщала Politeka, перед раздетой Асмус не устоял даже Тарзан, Королевой пора ревновать: "Кристинка, ты просто...".

Также Politeka писала, что скандальная Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась с Харламовым: «Гарик просто обязан…».