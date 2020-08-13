32-летней российской актрисе Кристине Асмус после расставания с комиком Гариком Харламовым некогда скучать

Красотка рванула с шоуменом Тимуром Родригезом и актером Иваном Охлобыстиным в Геленджик на съемки нового проекта. Об этом звезда сообщила у себя в микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Я приехала в Геленджик!! 🏝 На месяц!! Здесь съёмки нового проекта для ТНТ в компании Ивана Охлобыстина и Тимура Родригеза! 🎬🤩 Подробности совсем скоро! Это будет 🔥🔥🔥", - поделилась Асмус.

В это время ее партнер на проекте Родригез растрогал публику пламенной речью о своей любви. Шоумен разоткровенничался в Инстаграм, поздравляя супругу Анну Керимову с 13-летней годовщиной свадьбы.

"Волшебный день! Волшебная ты! ♥️Все трудности стоили того, чтобы через 13 лет со дня нашей свадьбы влюбляться в тебя ещё больше и сходить с ума от твоей внутренней и внешней красоты! А понимая какой это важный год не только для нас обоих, но и для тебя лично, с наслаждением буду наблюдать за твоими победами!", - поделился Тимур.

Ранее мы сообщали, Асмус восхитила соблазнительным снимком, ради которого полностью оголилась. Так, обнаженная красотка забралась в ванну, позируя со спины. Актриса сидела, поджав ноги и зажмурившись от удовольствия. Мокрые волосы дополнили образ и сделали ее похожей на русалочку.

Судя по всему, Кристина не унывает после разрыва с Гариком Харламовым и даже шутит по этому поводу, так она подписала пост: "Развелась, чтобы эту фотку выложить". Вдобавок, она подготовила более десятка хештегов в насмешку над хейтерами, предугадав их колкости. Смелость и остроумие Асмус оценили даже знаменитости, так Сергей Глушко поставил лайк под пикантным фото.

Напомним, что грустная Асмус после развода с Харламовым раскрыла тайну о своем прошлом: «Мне стыдно до сих пор».

Также Politeka писала, что Асмус полностью разделась и показала, зачем развелась с Харламовым: «Гарик просто обязан…».

А еще Politeka сообщала, что Асмус после развода с Харламовым пошла по рукам, фото: «Жесть, какие-то грязные мужики...»