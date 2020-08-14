Відомій російській актрисі Христині Асмус приписують роман з іменитим колегою

З тих пір, як Гарік Харламов і Христина Асмус повідомили шанувальникам про своє розлучення, навколо них не вщухають різноманітні чутки. Цього разу користувачі соціальної мережі Instagram вирішили, що в житті Христини з'явився новий чоловік.

Варто відзначити, актриса досить-таки часто викладає в мережу свої фотографії. Так, в мікро-блозі Асмус з'явився знімок, на якому вона позує в оточенні відомих чоловіків, з якими вона працює над новим фільмом.

У підписі до цього знімка дівчина іронічно зазначила, що новин про розставання Харламовим не буде, і припустила, що цей пост навряд чи збере стільки ж коментарів, як публікації, присвячені розлученню.

Дівчина повідала, що даний кадр зроблений під час чергового знімального дня і розповіла про свою «нескінченну любов і вдячність» до оточуючих її колег.

"Багато людей. Вдаватися в подробиці хто це, ви навряд чи будете. Приголомшливий день на зйомках фільму «Джон»», - пише актриса.

Однак фанати Христини не виправдали її очікувань і написали під фотографією безліч схвальних слів на адресу Христини. Крім того, деякі підписники запідозрили, що між Христиною Асмус і Олексієм Чадовим зароджуються романтичні стосунки.

Користувачі мережі помітили, що дівчина виглядає дуже щасливою поруч зі своїм іменитим колегою, і припустили, що причиною розлучення Асмус стало її нове романтичне захоплення.

"Кинула Бульдога заради Чадова?", "Через цих хлопців Гарік з вами розлучається? Ви не такі прості, як здаєтеся», «Мені здається, ти сяєш поруч з Чадовим. Здається, закохана з боку " - пишуть підписники Христини.

Нагадаємо, що на тлі розлучення з Христиною Асмус Харламова жорстко підставили: "добре знайте, кого берете в дружини".

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