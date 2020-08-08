Скандальная российская актриса Кристина Асмус пошалила и показалась без белья, решившись при этом на откровение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Развелась, чтобы эту фотку выложить», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на самом кадре Асмус позирует голая во время приема ванной. Снимок сделан со спины, однако несмотря на это вид открывается непревзойденный. Помимо этого, актриса оставила под снимком ряд хештегов, чтобы посмеяться над недоброжелателями.

«Гарик просто обязан выложить такую же», «После «Текста» это фото просто детское», «Какая крутая огромная ванная», «Выложила теперь обратно замуж», «Зря..... Не стоило...это только лишний раз подразнить. Но кого? Хейтеров? Мало досталось?», «Ля, вроде взрослая девочка 😐», — пишут они.

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На фото Гарик позировал в кепке, очках и толстовке. Рядом можно увидеть Олесю, которая была в кожанке и с собранными волосами. Парочка улыбалась на камеру и позировала для фото. Как можно заметить, они были на рынке.

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