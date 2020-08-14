Российский шоумен и юморист Гарик Харламов удивил роликом с невестой в подвенечном платье

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал ролик на своей странице в социальной сети "Инстаграм" (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца".

Гарик Харламов после развода с актрисей Кристиной Асмус начал присматриваться к другим женщинам. Он признался, что сейчас тема женитьбы стала для него "повесткой дня". Комик поделился с подписчиками понравившимся фрагментом из передачи "Давай поженимся". На кадрах запечатлена женщина в белом платье и фате, у которой не хватает нескольких зубов. Затем показывают мужчин, которые обсуждают увиденное. Некоторые заметили, что один из них подозрительно похож на коллегу юмориста - Александра Ревву.

В комментариях отличился двойник Харламова, который ошеломил пользователей провокационным заявлением: "Друзья, хорошо знайте кого берёте в жены 😂😂🔥". Что интересно, ему подыграла фейковая Кристина Асмус и ответила: "ты че Харлашка, на что намекаешь?".

Далее двойники повздорили в сети, но некоторые комментаторы не распознали обмана и приняли все за чистую монету: "я смотрю тебе не даёт покоя эта передача😂😂😂"; "вы же вроде хотели расстаться по дружески?"; "это в К. Асмус сейчас полетело?))".

Напомним, знойная избранница Харламова показала в декольте, чем лучше Асмус.

Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус коротает одиночество с пышногрудой красоткой.

Также Politeka писала, что сеть кипит из-за внебрачного ребенка Харламова, на кого "променяли" Асмус.