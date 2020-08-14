Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя и рассказала о купальнике

На фото красотка позирует в полосатом купальнике. Волосы девушка оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру. Анфиса показала себя в нескольких ракурсах, демонстрируя идеальную фигуру в бассейне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. 

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Когда я собиралась в Турцию, я заказала себе новый купальник и тучу красивых летних платьев от моих любимых @shop_summer 👗 👙 Я уже который год щеголяю в их нарядах и просто обожаю их , такое всё стильное и качественное!!!! Кто меня давно читает, тот знает что я из них не вылезаю! ( И многие в директ пишут, где взять купальники на формястых девочек! Вот! В очередной раз делюсь контактами. Худышкам у @shop_summer тоже есть где разгуляться) Но мои планы на отдых поменялись🤷🏻‍♀️ Во-первых, я оказалась не в Турции, а в подмосковном отеле, во-вторых, на улице 16-ть градусов🤦🏻‍♀️🥶 Но купальником я всё равно должна была похвастаться! Он, кстати, и в бассейне очень секси смотрится☺️ ( плавки у этого купальника можно носить на бедрах, или ретро-вариант высоко на талии, так чтобы не видно было пупка. Так сейчас супер модно😉) Что скажете? А учитывая что только мои фото в купальниках набирают много лайков или коментов, то я давно уже должна перестать выкладывать что-то кроме них🤦🏻‍♀️ И вообще, не откажусь стать лицом @shop_summer, но в контракте хочу учесть долгосрочное проживание на Мальдивах или Бали, где я смогу забыть об одежде, и фотографироваться исключительно в купальниках и сарафанах😉🧚🏼‍♀️☺️

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"Когда я собиралась в Турцию, я заказала себе новый купальник и тучу красивых летних платьев. Но мои планы на отдых поменялись.Во-первых, я оказалась не в Турции, а в подмосковном отеле, во-вторых, на улице 16-ть градусов. Но купальником я всё равно должна была похвастаться!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Здравствуйте. Анфиса, вы по прежнему не едите сахар, мясо и молочку?", "Ушитый животик и вновь сформированный пупок)", "Супер, прям как с обложки журналов ))", "Жги старушка..))", "Вы потрясающе выглядите ) давно не заходила на вашу страничку! Худышка", "А без купальника слабо?", "Богиня", "Раньше шары побольше были".

Мы писали, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова разгорячила публику необычной позой - на эти фото можно смотреть вечно.

Так, Чехова, облаченная в красный комбинезон в обтяжку, без капли смущения встала на четвереньки, вытянув руки вперед и подняв ягодицы кверху. 

Напомним, роскошная Чехова сверкнула формами в пикантной позе и нарвалась на критику

А еще Politeka писала, что Анфиса Чехова без белья и стыда ошарашила горячими тренировками на полу

Также Politeka сообщала, что Анфиса Чехова показала постельные забавы с другом в одном белье