Известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя и рассказала о купальнике

На фото красотка позирует в полосатом купальнике. Волосы девушка оставила распущенными, а сама улыбалась на камеру. Анфиса показала себя в нескольких ракурсах, демонстрируя идеальную фигуру в бассейне. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда я собиралась в Турцию, я заказала себе новый купальник и тучу красивых летних платьев. Но мои планы на отдых поменялись.Во-первых, я оказалась не в Турции, а в подмосковном отеле, во-вторых, на улице 16-ть градусов. Но купальником я всё равно должна была похвастаться!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Здравствуйте. Анфиса, вы по прежнему не едите сахар, мясо и молочку?", "Ушитый животик и вновь сформированный пупок)", "Супер, прям как с обложки журналов ))", "Жги старушка..))", "Вы потрясающе выглядите ) давно не заходила на вашу страничку! Худышка", "А без купальника слабо?", "Богиня", "Раньше шары побольше были".

Мы писали, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова разгорячила публику необычной позой - на эти фото можно смотреть вечно.

Так, Чехова, облаченная в красный комбинезон в обтяжку, без капли смущения встала на четвереньки, вытянув руки вперед и подняв ягодицы кверху.

Напомним, роскошная Чехова сверкнула формами в пикантной позе и нарвалась на критику

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