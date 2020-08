View this post on Instagram

Когда я собиралась в Турцию, я заказала себе новый купальник и тучу красивых летних платьев от моих любимых @shop_summer 👗 👙 Я уже который год щеголяю в их нарядах и просто обожаю их , такое всё стильное и качественное!!!! Кто меня давно читает, тот знает что я из них не вылезаю! ( И многие в директ пишут, где взять купальники на формястых девочек! Вот! В очередной раз делюсь контактами. Худышкам у @shop_summer тоже есть где разгуляться) Но мои планы на отдых поменялись🤷🏻‍♀️ Во-первых, я оказалась не в Турции, а в подмосковном отеле, во-вторых, на улице 16-ть градусов🤦🏻‍♀️🥶 Но купальником я всё равно должна была похвастаться! Он, кстати, и в бассейне очень секси смотрится☺️ ( плавки у этого купальника можно носить на бедрах, или ретро-вариант высоко на талии, так чтобы не видно было пупка. Так сейчас супер модно😉) Что скажете? А учитывая что только мои фото в купальниках набирают много лайков или коментов, то я давно уже должна перестать выкладывать что-то кроме них🤦🏻‍♀️ И вообще, не откажусь стать лицом @shop_summer, но в контракте хочу учесть долгосрочное проживание на Мальдивах или Бали, где я смогу забыть об одежде, и фотографироваться исключительно в купальниках и сарафанах😉🧚🏼‍♀️☺️