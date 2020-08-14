Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе і розповіла про купальник

На фото красуня позує в смугастому купальнику. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама посміхалася на камеру. Анфіса показала себе в декількох ракурсах, демонструючи ідеальну фігуру в басейні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли я збиралася до Туреччини, я замовила собі новий купальник і хмару красивих літніх суконь. Але мої плани на відпочинок помінялися.По-перше, я опинилася не в Туреччині, а в підмосковному готелі, по-друге, на вулиці 16-ть градусів. Але купальником я все одно повинна була похвалитися!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Здрастуйте. Анфіса, ви як і раніше не їсте цукор, м'ясо і молочку?", "Ушитий животик і знову сформований пупок)", " Супер, прям як з обкладинки журналів))", " Жги старенька..)) ", "Ви приголомшливо виглядаєте) давно не заходила на вашу сторінку! Худенька", " а без купальника слабо?", "Богиня", "раніше кулі побільше були".

Ми писали, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова розпалила публіку незвичайною позою - на ці фото можна дивитися вічно.

Так, Чехова, одягнена в червоний комбінезон в обтяжку, без краплі збентеження встала на карачки, витягнувши руки вперед і піднявши сідниці догори.

Нагадавши, розкішна Чехова блиснула формами в пікантній позі і нарвалася на критику

А ще Politeka писала, що Анфіса Чехова без білизни і сорому ошелешила гарячими тренуваннями на підлозі

Також Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова показала постільні забави з другом в одній білизні



