Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе і розповіла про купальник

На фото красуня позує в смугастому купальнику. Волосся дівчина залишила розпущеним, а сама посміхалася на камеру. Анфіса показала себе в декількох ракурсах, демонструючи ідеальну фігуру в басейні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

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Когда я собиралась в Турцию, я заказала себе новый купальник и тучу красивых летних платьев от моих любимых @shop_summer 👗 👙 Я уже который год щеголяю в их нарядах и просто обожаю их , такое всё стильное и качественное!!!! Кто меня давно читает, тот знает что я из них не вылезаю! ( И многие в директ пишут, где взять купальники на формястых девочек! Вот! В очередной раз делюсь контактами. Худышкам у @shop_summer тоже есть где разгуляться) Но мои планы на отдых поменялись🤷🏻‍♀️ Во-первых, я оказалась не в Турции, а в подмосковном отеле, во-вторых, на улице 16-ть градусов🤦🏻‍♀️🥶 Но купальником я всё равно должна была похвастаться! Он, кстати, и в бассейне очень секси смотрится☺️ ( плавки у этого купальника можно носить на бедрах, или ретро-вариант высоко на талии, так чтобы не видно было пупка. Так сейчас супер модно😉) Что скажете? А учитывая что только мои фото в купальниках набирают много лайков или коментов, то я давно уже должна перестать выкладывать что-то кроме них🤦🏻‍♀️ И вообще, не откажусь стать лицом @shop_summer, но в контракте хочу учесть долгосрочное проживание на Мальдивах или Бали, где я смогу забыть об одежде, и фотографироваться исключительно в купальниках и сарафанах😉🧚🏼‍♀️☺️

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"Коли я збиралася до Туреччини, я замовила собі новий купальник і хмару красивих літніх суконь. Але мої плани на відпочинок помінялися.По-перше, я опинилася не в Туреччині, а в підмосковному готелі, по-друге, на вулиці 16-ть градусів. Але купальником я все одно повинна була похвалитися!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Здрастуйте. Анфіса, ви як і раніше не їсте цукор, м'ясо і молочку?", "Ушитий животик і знову сформований пупок)", " Супер, прям як з обкладинки журналів))", " Жги старенька..)) ", "Ви приголомшливо виглядаєте) давно не заходила на вашу сторінку! Худенька", " а без купальника слабо?", "Богиня", "раніше кулі побільше були".

Ми писали, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова розпалила публіку незвичайною позою - на ці фото можна дивитися вічно.

Так, Чехова, одягнена в червоний комбінезон в обтяжку, без краплі збентеження встала на карачки, витягнувши руки вперед і піднявши сідниці догори. 

Нагадавши, розкішна Чехова блиснула формами в пікантній позі і нарвалася на критику

А ще Politeka писала, що Анфіса Чехова без білизни і сорому ошелешила гарячими тренуваннями на підлозі

Також Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова показала постільні забави з другом в одній білизні