Известная телеведущая Анфиса Чехова продемонстрировала пикантный наряд, в котором занимается йогой

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". "Лучше йоги может быть только йога😉", - отметила знаменитость в описании.

На снимке Анфиса Чехова лежит на полу, на коврике в одной из поз: она развела руки в стороны, а ноги сложила подошвами вместе. Ведущая закрыла глаза и почивает на спине с блаженной улыбкой на устах. Отдельное внимание стоит уделить наряду - Чехова надела обтягивающий костюм, который подчеркнул ее роскошные формы. Знаменитость не надела под низ бюстгальтер, поэтому грудь видна во всех подробностях.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид Анфисы и оставили много положительных комментариев:

"Хорошая поза"; "Ты очень милая)))и спортивная ✊🏻💪"; "🚀 конфета 🍭))😁👍"; "Зачем же так, здесь же дети могут быть👍)"; "Лучшая йога когда раздвинуты ноги😂"; "Царевна-лягушка"; "Лучше йоги может быть только Анфиса Чехова)"; "Женщина кошка🐱🐱🐱🐱".

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