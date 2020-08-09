Известная телеведущая Анфиса Чехова, которая славится своими пышными формами, удивила поклонников своими желаниями

Как передает Politeka.net, свежее фото телеведущая опубликовала в сети. Красотка сидела на ступеньках в пикантной позе. На ней был красивый костюм с шортиками, поэтому ножки женщины остались голыми. Анфиса сбросила обувь и сидела, выставив вперед свою роскошь.

Чеховой четыре дня не было в сети, так как она отдыхала. Вернувшись в Инстаграм, она ошарашила поклонников своим тайным желанием.

«Как же мне было хорошо эти несколько дней без мессенджеров и соцсетей! Вот думаю, может нафиг и не возвращаться сюда?», - написала артистка под фото.

За час пост телеведущей собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях поклонники призывали Анфису вернуться в соцсеть, но нашлись и те, кто раскритиковал артистку.

«Анфиса, возвращайтесь, пожалуйста, хотя бы иногда!», «Действительно! А вы можете себе это позволить?», «Потом тебя сразу забудут, спроса не будет, без денег останешься», «Анфиса, без вас очень скучно тут и не интересно!! Не пропадайте, пожалуйста!!», «Да ясен перец, ты никому не интересна», «Как же мы без вас. Я не могу, ищу каждый день, где Анфисочка?», - пишут пользователи сети.

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