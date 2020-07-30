Российская телеведущая Анфиса Чехова показала откровенное фото в постели и рассказала о своем друге

Как сообщает Politeka.net, такая публикация появилась на странице знаменитости в соцсети "Инстаграм".

На снимке Анфиса Чехова с растрепанными волосами позирует на белоснежной постели в сине-черном пеньюаре, который пикантно обнажил упругие бедра. Она полулежа развалилась поперек кровати, слегка согнув колени. Ведущая счастливо улыбается, приоткрыв рот, и касается пальцами губ.

Анфиса Чехова призналась, что хочет вернуться в 2017 год, когда было сделано это фото. Знаменитость поделилась своими эмоциями, которые испытала в тот момент:

"Ничего особенного в этот день не происходило. Я просто проснулась, а мой друг @doctored.ru меня сфоткал в моей постели. Нет у этого фото никакой романтической истории...просто чувствую я себя на нем такой Беспечной, Спокойной, такой полной надежд, планов и мечт. Ничто меня не тревожит, впереди целый прекрасный день в Сан-Тропе. Я знаю кто я и что от себя ожидать. Хочу туда, где я снова буду такой!".

Пользователи социальной сети прокомментировали постельный образ Анфисы Чеховой и оставили много позитивных комментариев. Даже автор фото не сдержался:

"А я хочу вернуться в весь наш тот прекрасный тур по лазурке. И я знаю точно, что это будет!!! ❤️❤️ И мы опять погрузимся в облака неги, хохота и веселья!!!😘😘"; "Я люблю тебя, детка"; "Ракета 🚀"; "Какой трогательный пост 🤗. Вы классная 🔥😍".

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