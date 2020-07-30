Известная телеведущая Анфиса Чехова показала главного мужчину и задала важный вопрос

На фото девушка позирует в толстовке с военной расцветкой, а рядом корчит рожицу маленький сын по имени Соломон. Мальчик был в белой футболке и со средней длинной волос. Семья улыбалась на камеру и показывала себя без смущения. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Единственный Мужчина, которого я понимаю. Как думаете, мы похожи?", - написала Чехова.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень", "Конечно, похожы, вы типа родственники же, шучу, это ваш самый главный мужчина, правильно", "Очень похожи. Расскажите про зубки Соломона, как выровнили?", "Нет,не похожи )", "Папин сыночек", "Очень похожи глаза и улыбка мамины !!! Вот-бы и мамина душевность досталась-бы", "Анфиса добрый вечер. Скажите пожалуйста,сыночек в школу когда? И планируется учеба в частной школе или обычной? Я недавно подписана.спасибо".

Сообщалось, что известная телеведущая Анфиса Чехова показала себя во время прогулки.

На фото Чехова показала себя в комбинезоне и кроссовках, а образ дополнила стильными очками. Анфиса ехала на велосипеде по дорожке, показывая себя на фоне деревьев. Звезда снялась возле лавочки, а также прогулялась по лесу. Фото вышли солнечными и мотивирующими.

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