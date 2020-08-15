Відома українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняної Кардаш'ян, показала себе з ранку

На фото красуня була в білому топі і спідниці. Верхня частина одягу була настільки тісною, що груди прямо випирала з неї. Омович волосся залишила розпущеним, а сама стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Олена без сорому демонструвала ідеальну талію і ніжки, які не були прикриті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ракета", - лаконічно підписала фото картинкою Омович.

Фанати нічого не змогли написати в коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Крихітка"

Повідомлялося, що популярна модель Олена Омович показала пружні форми на відпочинку.

Олена Омович вирішила не упускати останній місяць літа і влаштувала собі вояж в Одесу, там вона і сфотографувалася в гарячому курортному образі. Модель одягла мініатюрний купальник блідо-оранжевого кольору, який ледь-ледь прикрив її інтимні місця. У такому вигляді Олена позувала на тлі басейну біля перил спа-готелю.

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На фото красуня здалася в чорному купальнику, а зверху можна побачити прозору накидку. Олена зібрала волосся в тугий вузол, показуючи без сорому свій шостий розмір, який ледве вмістився в бікіні.

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