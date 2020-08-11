Известная украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото красотка была в белом топе и юбке. Звезда сидела в кресле, снимая себя на телефон. Образ Омович дополнила стильными очками, а сама смотрела в объектив камеры, демонстрируя большие губы и утренний макияж. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется написать: "Пушка, идеальный ракурс".

Мы писали, что украинская модель Алена Омович похвасталась формами в слишком тесном монокини.

Девушка не стесняется того, что множество раз делала пластику, сильно похудела и постоянно увеличивает губы. Также Алена любит рассказывать о своей привязанности к солярию и желанию всегда быть излишне загорелой.

Сообщалось, что известная модель Алена Омович появилась в развратном костюмчике на отдыхе.

Звезда была в белых топике и шортиках. Верх едва ли что-то прикрывал, его длина позволяла немного посмотреть на обнаженную грудь модели.

Алена всячески двигалась под музыку, демонстрируя не только наряд, но и стройную фигуру.

Напомним, украинская Кардашьян натянула микро-бикини до предела и ошеломила формами

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян пленила размером «дынек» в тесном топе и трусах

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян потрясла шестым размером, спустив бретельки топа



