Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, натянула на большие прелести маленький купальник

Соблазнительная звезда Инстаграм разместила селфи-видео в своем сториз, сообщает Politeka.net. На кадрах модель предстала в маленьком купальнике на прозрачных бретельках.

Крохотные лоскутки ткани прикрыли интимные места большой груди. Последняя налилась и будто планировала вывалиться. Такой крохотный купальник едва удерживал самые пикантные места от взгляда посторонних. Звезду это нисколько не смущало. Наоборот Алена сделала лоскутки "гармошкой", чтобы придать своему образу жара.

Крохотные плавки-бикини натянулись выше бедер звезды. Омович также сжала треугольник посередине тонких лямок, чтобы он скрывал лишь самое интимное.

Тонкая талия с плоским животом, упругие ягодицы и округлые бедра - виды на звезду просто завораживают.

Модель надела на голову очки и смотрела в телефон. На ней не было макияжа.

"Люблю, когда фигура сухая, это так редко. Скоро все равно отеку", - подписала кадры модель.

Видео не собрало много лайков, ведь было обнародовано в сториз.

Напомним, Алена Омович позировала на кушетке в белом халате, который распахнула. Как оказалось, звезда была в одних трусиках.

Грудь звезда старалась запрятать под кроями белой ткани. Однако большие прелести, так и хотели показаться.

Ранее сообщалось, что Алена Омович позировала в топе и юбке белого цвета. Звезда без стыда спустила бретельки, показывая пышный бюст. Волосы красотка оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры.

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