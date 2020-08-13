Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, поразила откровенными кадрами из СПА-салона

Звезда постоянно делится своими горячими фото в Инстаграм, демонстрируя самые аппетитные формы, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка без стеснения позировала топлес.

Модель позировала на кушетке в белом халате, который распахнула. Как оказалось, Алена была в одних трусиках.

Грудь звезда старалась запрятать под кроями белой ткани. Однако большие прелести, так и хотели показаться.

Звезда прижала руку с телефоном к груди, чтобы сделать селфи в зеркало.

Модель засветила в зеркале не только свои большие формы, но и тонкую талию со стройными ножками.

Свои темные волосы Омович убрала в пучок, чтобы те не мешали.

Она поиграла камерой, наведя ее на прелести.

Кадры не собрали много лайков и комментариев, поскольку были обнародованы в сториз. Однако, по другим постам можно сделать вывод, что модель пользуется большой популярностью, ведь ее посты быстро набирают тысячи лайков и комментариев.

Ранее мы писали, что Алена Омович сейчас находится на отдыхе, откуда активно делится соблазнительными фотографиями.

Так, в одном из последних постов звезда появилась в крохотном розовом бикини, которое едва прикрывало грудь. Самые интимные места скрывали лишь крохотные полосочки ткани.

Ранее сообщалось, что Алена Омович нарядилась в обтягивающий комбинезон серого цвета, который оставил открытой ее спину и едва прикрыл выдающийся бюст.

Стоит отметить, что девушка позирует без бюстгальтера, что придает кадрам особой пикантности.

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