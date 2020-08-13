Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, поразила откровенными кадрами из СПА-салона
Звезда постоянно делится своими горячими фото в Инстаграм, демонстрируя самые аппетитные формы, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка без стеснения позировала топлес.
Модель позировала на кушетке в белом халате, который распахнула. Как оказалось, Алена была в одних трусиках.
Грудь звезда старалась запрятать под кроями белой ткани. Однако большие прелести, так и хотели показаться.
Звезда прижала руку с телефоном к груди, чтобы сделать селфи в зеркало.
"Накануне свадьбы": в сети показали фото пары, которые утонули на курорте под Одессой
Русская Кардашьян в аппетитном бикини ослепила великолепием: "Как пончик сладкий"
Измученная Заворотнюк ошарашила странным видом: "Ходит по дому в..."
Неугодившую Алле Пугачевой известную певицу нашли с пробитой головой: "Рядом находился..."
Модель засветила в зеркале не только свои большие формы, но и тонкую талию со стройными ножками.
Свои темные волосы Омович убрала в пучок, чтобы те не мешали.
Она поиграла камерой, наведя ее на прелести.
Кадры не собрали много лайков и комментариев, поскольку были обнародованы в сториз. Однако, по другим постам можно сделать вывод, что модель пользуется большой популярностью, ведь ее посты быстро набирают тысячи лайков и комментариев.
Ранее мы писали, что Алена Омович сейчас находится на отдыхе, откуда активно делится соблазнительными фотографиями.
Так, в одном из последних постов звезда появилась в крохотном розовом бикини, которое едва прикрывало грудь. Самые интимные места скрывали лишь крохотные полосочки ткани.
Ранее сообщалось, что Алена Омович нарядилась в обтягивающий комбинезон серого цвета, который оставил открытой ее спину и едва прикрыл выдающийся бюст.
Стоит отметить, что девушка позирует без бюстгальтера, что придает кадрам особой пикантности.
Напомним, украинская Кардашьян спустила белье и сжала «булочки», заставив мужчин краснеть
А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян пленила размером «дынек» в откровенном платье
Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян избавилась от одежды и показала, как разминают ее «булочки»