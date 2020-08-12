Известная украинская модель Алена Омович впечатлила формами в откровенном наряде во время посещения дельфинария
Популярная инста-дива, успевшая прославиться как «украинская Кардашьян», поделилась кадрами своих развлечений в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Сейчас модель отдыхает в Одессе и периодически делится с подписчиками кадрами своего времяпровождения. Она рассказала, что в отеле, где она остановилась, есть своей дельфинарий и сегодня Омович решила познакомиться с его обитателями.
На снимках девушка позирует у самого края бассейна, с удовольствием общаясь с дельфинами. При этом даже для такого занятия красотка умудрилась подобрать откровенный наряд. На ней белый костюм из коротких шортиков и топа с глубоким декольте, из которого практически вываливается грудь Омович, недавно достигшая шестого размера.
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Модель со счастливой улыбкой гладит дельфинов, которые подплыли прямо к ней, и позволяет им «целовать» себя в щеку. Ради таких кадров Омович наклонилась к самой воде, изящно выгнув спинку.
Поклонники красотки тут же отреагировали на ее новый пост.
«какие красивые фотографии», «По гладкости кожи - одинаковы! Как в соревновании интеллектов?», «Ооо как же это прекрасно», «Какая вы красивая», «Тебе очень идёт!», «Дельфины моя любовь», «Смешно прям, хихи», «Все кайфовые, особенно 2)», - пишут комментаторы.
Напомним, украинская Кардашьян еле вместила шестой размер в узенький топ.
Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян выставила напоказ свои «персики» в купальнике не по размеру: «10 из 10».
Также Politeka писала, что украинская Кардашьян потрясла "дыньками", выпавшими из тесного купальника: "Вот это прогиб".