Певица Наташа Королева впечатлила архивным роликом, сделанным во время ее выступления с Тарзаном

Мало кто знает, но супруг артистки Тарзан также ранее любил петь и даже выступал вместе с женой на сцене. Не так давно на фан-аккаунте Наташи появился ролик, заснятый на одном из таких семейных выступлений.

Стильно одетая пара поразила не только изящным образами и идеальными фигурами, но еще и силой своих голосов. Многие пользователи сети отреагировали на пост с архивным видео достаточно бурно.

«💑Рай там,где ты💫 🌹..Страсти не тая, понимать, что я твоя. И с ума сходить лишь от взгляда. Слышать голос твой, этот мир делить с тобой. Больше ничего мне не надо..♥️», - сообщается на странице.

Вот что написали поклонники:

«Такие классные 🙌», «Вы великолепны👍», «Красивая пара.счастья вам.👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹», «Натали я тебя обожаю! Счастья Вам!😙😙😙😙😙», «Отличная творческая пара 👌🔥😉», «Очень красивая песня.❤️❤️❤️», «Красивая пара!! Вы молодец Наташа и супруг ваш молодец.! Счастья, здоровья , чтобы у вас всегда была гармония!!», «Ужас!!! Титры в этом видео- полный привет!!! Фомкин к этой песне не имеет никакого отношения!!! Муз. А. Орлов и Д. Орлова- сл. М. Наринской!!! Лёгкая ошибочка вышла у организаторов этой съёмки 😂», «Какая красивая пара,ад песня СУПЕР одно наслаждение!!!👍👍👍», «Просто как Адам и Ева:)».

Также ранее певица украинского происхождения поделилась новым постом в своем Инстаграм по случаю Дня семьи, любви и верности.

На фото Королева позирует рядом с главными людьми в своей жизни: своим мужем Сергеем Глушко (известным под псевдонимом Тарзан), их 18-летним сыном Архипом, а также своей мамой и сестрой.

При этом Королева позирует в коротком красном платье с кружевными рукавами, прижавшись к сыну и положив одну руку мужу на бедро. Сам Тарзан одет в черную жилетку, которая позволяет ему продемонстрировать свои впечатляющие мускулы.

«С Днём Семьи, Любви и Верности!», - подписала снимок певица.

Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Как сообщала Politeka, Тарзан огорошил смелым фото с мускулистым другом, Королева не у дел.

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.