Известный бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, записал интересное обращение к подписчикам

Сергей Глушко появился на видео в кофте на молнии, пишет Politela.net. Артист распустил свои длинные кудрявые волосы и, смотря в камеру, записал обращение к подписчикам. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Как оказалось, через неделю артист приглашает всех желающих на свою вечеринку в одно из заведений. Стоит отметить, что Глушко ручается исполнить песни в караоке.

Тарзан пообещал всем пришедшим хорошего настроения.

"Ну, что Красоточки и Красавчики 🤗 Готовы ?!🤪 Выключаем телефоны 📲⛔️😁 Включаем Эмоции ✨✨✨и Драйв 💥", - подписал видео Сергей.

Надеемся, Наташа Королева не придет в бешенство после такого горячего обращения к подписчицам.

За три часа пост собрал более 3000 просмотров и много комментариев.

"Счастья вам с Наташей 💞💞💞💞💞и с днём семьи любви и верности ♥️♥️♥️", "Счастья вам с Наташей❤️❤️", "С большим удовольствием присоединилась бы к вам ❤️", "Крутенький Серега. Голос супер. Вы с Наташей и Архипом- красавчики", "В ресторан несём всё своё? 👏", "Как круто😉👍", "Я вас обожаю", "Хочуууууу", - написали пользователи сети.

Напомним, Тарзан показал, как спасается от жары. На фото Сергей Глушко был совсем без одежды, нежась в водичке, которая была набрана в надувной бассейн.

Артист демонстрировал идеальную грудь, а сам запрокинул голову и закрыл глаза от удовольствия. Глушко был на фото так, чтобы ничего не было видно ниже пояса.

"Кайф. Всем отличного дня", - написал Тарзан.

Фото произвело фурор в сети, комментаторы засыпали артиста комплиментами.

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