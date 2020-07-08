Известный бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, записал интересное обращение к подписчикам 

Сергей Глушко появился на видео в кофте на молнии, пишет Politela.net. Артист распустил свои длинные кудрявые волосы и, смотря в камеру, записал обращение к подписчикам. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Как оказалось, через неделю артист приглашает всех желающих на свою вечеринку в одно из заведений. Стоит отметить, что Глушко ручается исполнить песни в караоке. 

Тарзан пообещал всем пришедшим хорошего настроения. 

"Ну, что Красоточки и Красавчики 🤗 Готовы ?!🤪 Выключаем телефоны 📲⛔️😁 Включаем Эмоции ✨✨✨и Драйв 💥",  - подписал видео Сергей.

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Надеемся, Наташа Королева не придет в бешенство после такого горячего обращения к подписчицам. 

За три часа пост собрал более 3000 просмотров и много комментариев. 

"Счастья вам с Наташей 💞💞💞💞💞и с днём семьи любви и верности ♥️♥️♥️", "Счастья вам с Наташей❤️❤️", "С большим удовольствием присоединилась бы к вам ❤️", "Крутенький Серега. Голос супер. Вы с Наташей и Архипом- красавчики", "В ресторан несём всё своё? 👏", "Как круто😉👍", "Я вас обожаю", "Хочуууууу", - написали пользователи сети. 

Напомним, Тарзан показал, как спасается от жары. На фото Сергей Глушко был совсем без одежды, нежась в водичке, которая была набрана в надувной бассейн.

Артист демонстрировал идеальную грудь, а сам запрокинул голову и закрыл глаза от удовольствия. Глушко был на фото так, чтобы ничего не было видно ниже пояса.

"Кайф. Всем отличного дня", - написал Тарзан.

Фото произвело фурор в сети, комментаторы засыпали артиста комплиментами. 

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#Repost @tarzankaraoke (@get_repost) ・・・ Ну что Красоточки и Красавчики 🤗 Готовы ?!🤪 Выключаем телефоны 📲⛔️😁 Включаем Эмоции ✨✨✨и Драйв 💥 17 июля ⚡️⚡️⚡️ Сергей Глушко 💫@tarzan___official Tarzan Party 🔥🔥🔥🔥🔥 🌳Крекшино Роскошная живописная терраса у Воды 🌊 @rest_vse_svoe 🥂👌 Музло 🙃DJ @e_velikaya_e Танцуем & Поем караоке🎤🎶любимые песни 🔥Bar-show рекордсмен Книги Рекорда Гиннеса, ☄️ @serjflairing Звезда 🤩Party Океан Эмоций💫 гостеприимный 🔥🔥🔥Tarzan🔥🔥🔥 @tarzan___official ⚡️Бронь событий +7 (977) 170-03-16 What’sApp Ника Не проспи своё Party на Закате 😉😅 Всегда Ваши😎✌️🎶 @tarzankaraoke @tarzan___official @karaoke_pivov_battle @vladimirsokolov @nika_vakarchuk #тарзан #тарзаншоу #сергейглушко #tarzan #tarzanshow #тарзанкараоке #tarzankaraokeparty #tarzankaraoke #dreamteam #тарзансупер #кузьмин #эйкрасотка #stageandsong #караоке#конкурскараоке #караокевип #лучшийкараоке #караокемосквы #эйкрасоткахорошаяпогодка #karaoke #танцуй #пой #конкурсмосква #любимпеть #вокал #smule #singbysmule #singers #лето2020

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