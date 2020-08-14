Співачка Наташа Корольова вразила архівним роликом, зробленим під час її виступу з Тарзаном

Мало хто знає, але чоловік артистки Тарзан також раніше любив співати і навіть виступав разом з дружиною на сцені. Не так давно на фан-акаунті Наташі з'явився ролик, знятий на одному з таких сімейних виступів.

Стильно одягнена пара вразила не тільки витонченим образами і ідеальними фігурами, але ще і силою своїх голосів. Багато користувачів мережі відреагували на пост з архівним відео досить бурхливо.

"💑Рай там, де ти💫 🌹..Пристрасті не тая, розуміти, що я твоя. І з розуму сходити лише від погляду. Чути голос твій, цей світ ділити з тобою. Більше нічого мені не треба..♥ ️ ",- повідомляється на сторінці.

Ось що написали шанувальники:

"Такі класні 🙌" « "ви прекрасні👍» «" красива пара.щастя вам.👍👍👍🌹🌹🌹🌹🌹», «Наталі я тебе обожнюю! Щастя Вам!😙 😙 😙 😙 😙 ", "Відмінна творча пара👌 🔥 😉", " дуже красива пісня.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Красива пара!! Ви молодець Наташа і чоловік ваш молодець.! Щастя, здоров'я, щоб у вас завжди була гармонія!!", "Жах!!! Титри в цьому відео-повний Привіт!!! Фомкін до цієї пісні не має ніякого відношення!!! Муза. А. Орлов і Д. Орлова-сл. М. Наринській!!! Легка помилочка вийшла у організаторів цієї зйомки 😂", " яка гарна пара, пекло пісня СУПЕР одна насолода!!!👍 👍 👍 ", "Просто як Адам і Єва:)».

Також раніше співачка українського походження поділилася новим постом у своєму Instagram з нагоди Дня сім'ї, любові і вірності.

На фото Королева позує поруч з головними людьми у своєму житті: своїм чоловіком Сергієм Глушко (відомим під псевдонімом Тарзан), їх 18-річним сином Архипом, а також своєю мамою і сестрою.

При цьому Королева позує в короткій червоній сукні з мереживними рукавами, притулившись до сина і поклавши одну руку чоловікові на стегно. Сам Тарзан одягнений в чорну жилетку, яка дозволяє йому продемонструвати свої вражаючі м'язи.

"З Днем Сім'ї, любові і вірності!",- підписала знімок співачка.

Нагадавши, Тарзан звернувся до красунь і пообіцяв їм драйв, Королева буде в сказі: "Ну, що...".

Як повідомляла Politeka, Тарзан приголомшив сміливим фото з м'язистим другом, Королева не при справах.

Також Politeka писала, що Наташа Корольова піднялася на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.