Известный бодибилдер Сергей Глушко, муж Наташи Королевой, показал забавный момент, удивив всех

На фото Тарзан (псевдоним Сергея) залез сверху своего друга, который нагнулся, демонстрируя свои мышцы. Глушко улыбался и показывал два пальца, что означают "мир". Парочка позировала на фоне высоки и веселилась как могла. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

“Два куска энергии и тестостерона”, - подписал фото Тарзан.

Фанаты не написали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется сказать: "Наташа не ревнует?".

Ранее мы сообщали, что российский шоумен и стриптизер Тарзан, который больше 17 лет живет с Наташей Королевой, показал, как проходила их роспись в ЗАГСе.

Видео со свадебной церемонии он опубликовал на своей странице в Инстаграм. На архивном видео запечатлен момент, когда артисты подписывают свидетельство о браке. Королева одета в роскошное свадебное платье с большим декольте.

Сообщалось, что муж Наташи Королевой Сергей Глушко, известный как Тарзан, поиграл мускулами перед зеркалом.

Тарзан выставил напоказ свои накаченные руки, одну из которых украшал черный браслет.

Муж Королевой также был в серых шортах, серой шляпкой и в стильных очках.

В таком виде Глушко позировал в лифте, наведя на зеркало камеру. Артист улыбался и выглядел довольным жизнью.

Напомним, Королева и Тарзан пустились во все тяжкие, забыв о возрасте

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