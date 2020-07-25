Сын певицы Наташи Королевой и шоумена Тарзана, Архип Глушко, поделился эмоциями от живого выступления на сцене

Как сообщает Politeka.net, начинающий певец опубликовал видео на своей странице в "Инстаграме" (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Архип Глушко пробует свои силы в музыке и даже стал солистом группы Grek, где кроме него есть еще три девушки. Вместе с ними сын Наташи Королевой и Тарзана впервые выступил на большой сцене 24 июля. Архип спел на "Московском выпускном" в Парке Горького. Там же выступила и его знаменитая мама.

На сцену Архип Глушко вышел в ярком молодежном образе: красных спортивных штанах, желтой футболке и пятнистой куртке. Волосы молодой артист собрал в пучок на затылке. В ролике он полыхает энергией, прыгает по сцене и активно жестикулирует.

"Я хочу поблагодарить @muztv за прекрасный праздник для выпускников! В этом году мог бы состояться и мой выпускной вечер, если бы я 3 года не проучился в Америке. Я благодарен всем зрителям за тёплый приём, так же я благодарен @muztv за возможность выступить на этом прекрасном вечере!", - написал Архип.

Многие пользователи соцсети похвалили певца за дебютное выступление перед большой аудиторией:

"Молодец. Наташкины Гены"; "Отличные вокальные данные, удачи Архип 👍ждем альбом"; "Достойный сын своих мега крутых создателей родителей 🤪🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🤘🏻🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻"; "Шикарно просто, шикарно!"; "Ваша четверка сработала на ура 😃💥".

Напомним, что безудержная Королева оголила свой "фасад" перед раздетым Тарзаном: "Зачем так пошло?".

Как сообщала Politeka, Королева в бесстыжем мини не сдержала чувств к Тарзану перед мамой: «Сережу пора одеть, несолидно».

Также Politeka писала, что Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".