Российская певица украинского происхождения Наташа Королева похвасталась подарком от сына Архипа на свой день рождения

Звезда, которой 31 мая исполнилось 47 лет, опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором, не скрывая радости, рассказала и показала, чем порадовал ее 18-летний сын, которого она родила в браке с Сергеем Глушко, более известным, как стриптизер Тарзан.

Как оказалось, Архип с друзями смастерил во дворе загородного дома семьи огромный стул. По словам парня, самое сложное было – скрыть от мамы этап сооружения арт-объекта.

Артистка не скрывает своего восхищения работой сына и отмечает, что на этом стуле, на который нужно подниматься по приваренной сбоку лестнице, можно загорать, подсматривать, что делается за забором, и даже использовать в качестве сцены.

В конце записи она посылает Архипу множество воздушных поцелуев и благодарит за «королевский стул» для Принцессы Маленькой страны!».

Поклонники артистки от всей души рады за свою любимицу и вовсю хвалят как подарок, так и его автора.

«Вот это классный подарок!!!👍👍👍 Архип молодец!!!👏👏👏», «Суперский подарок👍», «Подарок от ребёнка, это вдвойне приятно!!! Молодец, маму порадовал», «Талантливый у Вас сыночек! Браво! Стульчик получился бомбовским!👏👏👏❤️🤩», «Класс! Просто шедевр», «Красотка 💚💚💚💚», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Королева отличилась новым высказыванием относительно запрета на въезд в Украину и Майдана в Киеве.

Как известно, в октябре 2016 года СБУ приняла решение запретить звезде бывать в Украине ближайшие пять лет. Артистка рассказала, что подала иск в ЕСПЧ, отметив, что обвинения не соответствуют действительности. По ее словам, ей запретили въезд в Украину из-за зависти.

Напомним, запрещенная в Украине Королева вспомнила, как поддерживала Майдан: "Носили борщи, котлеты".

Как сообщала Politeka, сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом.

Также Politeka писала, что сестра-"близняшка" Наташи Королевой прячется от людей, причина поражает.