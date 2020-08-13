Известная российская певица Анна Семенович показала себя и рассказала про съемки

На кадрах красотка позировала в сине-белой блузке и черном закрытом купальнике. Анна в руках держала веник, а волосы решила оставить распущенными. Семенович махала веником и рассказала, что он царский и ей стало немного легче. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Когда снимаешь #удачныйчарт_аннысеменович🏡🎤 в жаркой бане , в полном параде 😅😂 В ход идут любые веники 😉 Немного позитивной энергии вам в ленту 😘 @muztv #сьемки #девушкавбане #банька🍃 #радость #анясеменович #позитивноемышление

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"Когда снимаешь удачный чарт Анны Семенович в жаркой бане в полном параде. В ход идут любые веники. Немного позитивной энергии вам в ленту", - написала Анна.

Фанаты посмотрели ролик почти 15 тысяч раз и написали комментарии:

"Жарко, сними всё", "Баба ягодка опять", "Банька, любишь баньку?", "Классные у тебя подушки безопасности", "Ты супер", "И мне жарко стало щас", "Пойду выпущу пар", "Попарить бы вас дубовым веничком...)", "Хочу жениться на тебе. Очень - очень".

Сообщалось, что 40-летняя певица Анна Семенович обескуражила томным образом и пленительными телодвижениями.

Анна резко повернулась лицом к камере на первых секундах, испопелив страстным взглядом. Затем красотка начала плавно танцевать, демонстрируя свое пышное достоинство крупным планом. 

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