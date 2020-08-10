Популярная российская певица Анна Семенович показала, как расслабляется в бане в купальнике
Звезда призналась, что привыкла много работать, поэтому ей приходится в буквальном смысле слова учиться отдыхать. Чтобы расслабиться артистка отправилась на Волгу, откуда и поделилась свежими фотографиями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
«Эти выходные на берегу Волги, были такие веселые и душевные. Особенно меня впечатлила баня на берегу реки, прыгать распаренной в прохладную Волгу огромное удовольствие», - написала Семенович.
Она поделилась двумя фотографиями, на которых позирует в синем слитном купальнике с глубоким декольте, идеально подчеркивающем пышные формы красотки. На первом фото Семенович позирует среди зелени на берегу реки, а на втором – стоит в бане.
Украинцев заставили платить налог на недвижимость, нужно успеть до сентября: «За каждый лишний метр...»
ЗНО-2020: абитуриентов срочно предупредили о новом предмете, что еще придется учить
Украинцы нашли замену доллару, что будет с курсом после выходных: "Бросились скупать..."
Нацбанк принял кардинальное решение по наличке, что будет с купюрами: "С 1 сентября..."
Ее поклонники активно обсуждают новые снимки.
«Париться надо без купальника!», «Аннушка какая же вы красивая и нежная», «Фигура огонь», «Фильтров многовато», «Сладкая ты», «Анюта, красотулька», «Анна вы настоящая русская красавица», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Семенович показала фото, на котором она позировала в платье с приличным декольте и распущенными волосами. Красотка позировала довольно близко к объективу камеры, поэтому можно оценить пышную грудь звезды. Анна дополнила образ ярким макияжем, который дополнил шикарный лук Семенович.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии.
Напомним, пышногрудая Семенович еле удержала свое богатство в декольте: "Целое приключение".
Как сообщала Politeka, фигуристая Семенович сверкнула красотой и нарвалась на критику: «Это не про дружбу».
Также Politeka писала, что пышногрудая Семенович укротила железного коня с первого раза, горячие кадры: "Анют, огонь".