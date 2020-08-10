Популярная российская певица Анна Семенович показала, как расслабляется в бане в купальнике

Звезда призналась, что привыкла много работать, поэтому ей приходится в буквальном смысле слова учиться отдыхать. Чтобы расслабиться артистка отправилась на Волгу, откуда и поделилась свежими фотографиями в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Эти выходные на берегу Волги, были такие веселые и душевные. Особенно меня впечатлила баня на берегу реки, прыгать распаренной в прохладную Волгу огромное удовольствие», - написала Семенович.

Она поделилась двумя фотографиями, на которых позирует в синем слитном купальнике с глубоким декольте, идеально подчеркивающем пышные формы красотки. На первом фото Семенович позирует среди зелени на берегу реки, а на втором – стоит в бане.

Ее поклонники активно обсуждают новые снимки.

«Париться надо без купальника!», «Аннушка какая же вы красивая и нежная», «Фигура огонь», «Фильтров многовато», «Сладкая ты», «Анюта, красотулька», «Анна вы настоящая русская красавица», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Семенович показала фото, на котором она позировала в платье с приличным декольте и распущенными волосами. Красотка позировала довольно близко к объективу камеры, поэтому можно оценить пышную грудь звезды. Анна дополнила образ ярким макияжем, который дополнил шикарный лук Семенович.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии.

Напомним, пышногрудая Семенович еле удержала свое богатство в декольте: "Целое приключение".

Как сообщала Politeka, фигуристая Семенович сверкнула красотой и нарвалась на критику: «Это не про дружбу».

Также Politeka писала, что пышногрудая Семенович укротила железного коня с первого раза, горячие кадры: "Анют, огонь".