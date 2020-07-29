Известная российская певица Анна Семенович присоединилась к челленджу, который набирает обороты во всем мире
Как передает Рoliteka.net, у себя в Инстаграм Семенович опубликовала соблазнительное черно-белое фото, на котором предстала во всей красе. Это фото артистка опубликовала в рамках челленджа в поддержку Стамбульской конвенции.
«Приняла прекрасный челленж #womensupportingwomen… Я всегда верила, верю и буду верить в женскую дружбу! Мне повезло иметь рядом с собой прекрасных подруг, которые всегда поддержат в трудную минуту и разделят радость жизни», - подписала пост звезда.
За час пост Семенович собрал более 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.
«Анна, отличное фото. Вы здесь безукоризненны», «Вы очень красивая и прекрасная, просто божественная», «Какая знойная красотка ухх», «Фотографу респект», «Очень красивая!», - пишут пользователи сети.
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Но нашлись и те, кто жестко раскритиковал артистку за фото, а также неправильное понимание сути челленджа.
«Чем себя выставлять напоказ, лучше бы родила детей и ими занималась», «Лучше ставить на первое место семью, любимого, а потом уже подруг!», «Ну это не про дружбу челендж», - пишут люди.
Отметим, что челлендж организовали, чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над женщинами, а не для того, чтобы отмечать подруг на пикантных фото.
Напомним, что раздобревшая Семенович засветила бюст в огромном декольте, мужчины в восторге: "Мечта".
Как ранее сообщала Politeka, пышногрудая Семенович показала, как заманивает мужчин, видео: "Ко мне, к ноге!".
Также Politeka писала, что игривая Семенович задрала платье, засветив самые сладкие места: «Аня, вы такая…».