Известная певица Анна Семенович показала себя и рассказала о сне

На фото девушка позировала в платье с приличным декольте и распущенными волосами. Красотка позировала довольно близко к объективу камеры, поэтому можно оценить пышную грудь звезды. Анна дополнила образ ярким макияжем, который дополнил шикарный лук Семенович. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мне вчера ночью снился такой странный сон, и , самое главное , что я отлично его помню ,и от этого мороз по коже. Мне снился какой-то всемирный потоп, и как я в пучине воды пытаюсь выплыть. Меня буквально крутит в разные стороны , я не понимаю где дно, а где небо , мне не хватает воздуха и силы на исходе. Вдруг, я случайно нахожу маленькую девочку, которая зацепилась за дерево и борется за жизнь", - написала Анна.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Счастливый сон. К счастливым переменам", "Какой необычный сон, целое приключение", "Фото огонь".

Сообщалось, что известная российская певица Анна Семенович присоединилась к челленджу, который набирает обороты во всем мире.

У себя в Инстаграм Семенович опубликовала соблазнительное черно-белое фото, на котором предстала во всей красе. Это фото артистка опубликовала в рамках челленджа в поддержку Стамбульской конвенции.

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