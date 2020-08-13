Відома російська співачка Анна Семенович показала себе і розповіла про зйомки

На кадрах красуня позувала в синьо-білій блузці і чорному закритому купальнику. Анна в руках тримала віник, а волосся вирішила залишити розпущеним. Семенович махала віником і розповіла, що він царський і їй стало трохи легше. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Коли знімаєш вдалий чарт Анни Семенович в жаркій лазні в повному параді. У хід йдуть будь-які віники. Трохи позитивної енергії вам в стрічку", - написала Ганна.

Фанати подивилися ролик майже 15 тисяч разів і написали коментарі:

"Жарко, зніми все"," Баба ягідка знову", " Банька, любиш баньку?", "Класні у тебе подушки безпеки", "ти супер", "і мені жарко стало щас", "піду випущу пар", " попарити б вас дубовим віником...) ", "Хочу одружитися на тобі. Дуже - дуже".

Повідомлялося, що 40-річна співачка Анна Семенович збентежила млосним образом і чарівними рухами тіла.

Анна різко повернулася обличчям до камери на перших секундах, спопеливши пристрасним поглядом. Потім красуня почала плавно танцювати, демонструючи своє пишну гідність крупним планом.

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