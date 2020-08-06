Известная российская певица Анна Семенович показала себя и рассказала о первом опыте

На кадрах Семенович показала себя в штанах и футболке, пока сидела на квадроцикле. Звезда на видео накрутила ручку газа и дернулась вперед. После этого Анна закричала и уже нормально поехала вперед. Красотка практически сразу укротила железного коня, хотя это был ее дебют. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот такое короткое , но яркое видео. Мой первый раз на квадроцикле", - написала Анна.

Фанаты посмотрели видео почти 200 тысяч раз и написали комментарии:

"Жми Анюта", "Какая смешная", "Анюта, огонь", "Круто, молодец", "Сладкая", "осторожней, а то калории выскочат все", "Наша красивая Аня уже на быстрых квадроциклах ездит", "Приятной вам поездки", "Ахаха классная такая, ну Вы там аккуратней !!!", "Ух какая бибика", "По моему было слово матом, ай-ай-ай Аня!!!".

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На фото девушка позировала в платье с приличным декольте и распущенными волосами. Красотка позировала довольно близко к объективу камеры, поэтому можно оценить пышную грудь звезды. Анна дополнила образ ярким макияжем, который дополнил шикарный лук Семенович.

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