Певица Наташа Королева изменила имидж и похвасталась счастливым кадром с сыном Архипом

Как известно, звезда часто славится своим необычным поведением, попадает в скандалы и позорится после смен имиджа. Этот раз не стал исключением. На одном из аккаунтов в Инстаграм, посвящённому жизни звезд, появился кадр, за который Наташу немало критиковали.

Дело в том, что не так давно артистка показала в сторис видео со своими сыном Архипом Глушко, которое несколько обескуражило публику. Пользователи сети посчитали, что женщина ведет себя с 18-летним Архипом неподобающим образом и обозвали их дурачества «брачными играми».

В кадре помолодевшая после смены имиджа Королева обнимает сына, а молодой человек прижимается к матери и даже пытается ту укусить за шею (показанное фото – скриншот из ролика). Казалось бы, в этом нет ничего провокационного, но действия, показанные в ролике, возмутили сеть, ведь выглядело это немного двусмысленно.

«Нашопленные до ужаса», «Папин сынок ! Наташу не узнать!», «Что за люди! Где вы пошлость видеть? Наверняка зависть берет!!!», «Рожай ,пока не поздно!!!! Второго и третьего ребёнка !!! А то будет как ...... у наших звёздей по круче», «Как искусственная😄👍👏»,»Наташа как ровесница сына!!! Сын уж очень серьезный Оба конечно красавцы!!!», «От Королёвой ничего не осталось,вся кроена перекроена,своего уже нет», «Слишком омолодилась...Перегнула палку...», «Наташа у вас нездоровое влечение к собственно му сыну. Он вам сын ребенок но не ваш мужчина. Что за дикое отношение к нему. Больные фантазии у вас. Что не будь получше придумать для пиара в инстограмме нельзя? Уважайте в конце концов себя его и всех кто вас любит как певицу. Неразачоаровывайте пожалуйста».

Ранее Наташа Королева придумала, как ей поддерживать связь со своими поклонниками. Соответствующую публикацию звезда сделала в своем личном Instagram. Так, Наташа Королева решила создать сервис "поздравлений" от своего имени.

"Друзья! Запускаем в тестовом режиме Поздравлялки от Наталки! Возник большой спрос на такой контент и я решила создать собственный онлайн магазинчик Поздравлялок!", - говорится в подписи к видеообращению, которое певица опубликовала в Instagram.

Поклонникам пришлась по душе такая идея. Но в большей степени фанаты обратили внимание на новую внешность Наташи Королевой. Некоторые комментаторы даже отметили, что певица помолодела после карантина.

Но были и такие пользователи, которые предположили, что у Королевой серьезные финансовые проблемы, если она решилась на "сервис поздравлений".

Напомним, Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Также Politeka писала, что Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну.