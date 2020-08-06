Мать известной певицы Наташи Королевой рассказала подробности знакомства с Тарзаном

Об этом Людмила Порывай рассказала в одном из интервью, пишет Politeka.net.

74-летняя Людмила отметила, что на нее Сергей Глушко впервые произвел впечатление стеснительного и робкого молодого человека.

"Вы, бесспорно,­ очень красивый ­молодой человек и наверняка умный, но я хочу, чтобы для начала Наташенька разобралась с Игорем, а уже потом начала встречаться с вами", - именно с этих слов и началось знакомство Людмилы с новоиспеченным зятем.

Когда мать узнала профессию Сергея, то решила не влезать в их личную жизнь, посчитав, что для нее на первом месте счастье Наташи. Отметим, что Тарзан работал в ночном клубе танцором эротического характера. Позднее Сергей поступил в театральную академию, откуда вышел актером театра и кино.

Напомним, что Королева находится в браке с Тарзаном с 2003 года. До этого Наташа на протяжении 9 лет состояла в семейных узах с Игорем Николаевым. Последние годы пара жила порознь.

Ранее мы сообщали, что 50-летний муж Королевой похвастался своей изумительной физической формой в тренажерном зале. В комментариях к посту Сергея в Instagram подписчики по доистоинству оценили физические кондиции бодибилдера и актера, не скупясь на лестные высказывания и слова благодарности.

Напомним, Тарзан в компании обнаженных мужчин ошарашил признанием.

А еще Politeka писала, что помолодевшая Королева нашла себе подработку, Тарзану это понравится.

Также Politeka сообщала, что Тарзан ушел в отрыв на своей вечеринке и удивил нарядом с пикантной деталью.