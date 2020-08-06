Мать известной певицы Наташи Королевой рассказала подробности знакомства с Тарзаном
Об этом Людмила Порывай рассказала в одном из интервью, пишет Politeka.net.
74-летняя Людмила отметила, что на нее Сергей Глушко впервые произвел впечатление стеснительного и робкого молодого человека.
"Вы, бесспорно, очень красивый молодой человек и наверняка умный, но я хочу, чтобы для начала Наташенька разобралась с Игорем, а уже потом начала встречаться с вами", - именно с этих слов и началось знакомство Людмилы с новоиспеченным зятем.
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Когда мать узнала профессию Сергея, то решила не влезать в их личную жизнь, посчитав, что для нее на первом месте счастье Наташи. Отметим, что Тарзан работал в ночном клубе танцором эротического характера. Позднее Сергей поступил в театральную академию, откуда вышел актером театра и кино.
Напомним, что Королева находится в браке с Тарзаном с 2003 года. До этого Наташа на протяжении 9 лет состояла в семейных узах с Игорем Николаевым. Последние годы пара жила порознь.
Ранее мы сообщали, что 50-летний муж Королевой похвастался своей изумительной физической формой в тренажерном зале. В комментариях к посту Сергея в Instagram подписчики по доистоинству оценили физические кондиции бодибилдера и актера, не скупясь на лестные высказывания и слова благодарности.
Напомним, Тарзан в компании обнаженных мужчин ошарашил признанием.
А еще Politeka писала, что помолодевшая Королева нашла себе подработку, Тарзану это понравится.
Также Politeka сообщала, что Тарзан ушел в отрыв на своей вечеринке и удивил нарядом с пикантной деталью.