Певица Наташа Королева восхитила легендарным образом Умы Турман из культового фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво»

Как сообщает Politeka.net, артистка выложила фото на своей странице в "Инстаграме" (Чтобы посмотреть - скрольте вниз).

Певица в черном платье с глубоким декольте лежит, упершись локтями в подушку, точно как на знаменитом постере фильма. Однако сигарету она заменила жидкой помадой.

Образ дополняет макияж с акцентом на губы, которые подведены ярко-красным.

Шею Королевой украшает элегантное колье.

Фолловеры артистки обратили внимание на ее прическу – удлиненное каре с челкой.

Вместо привычной прически Королевой на фото каре с челкой, как у героини «Криминальногочтива».

Отметим, мнения пользователей относительно такогоэксперимента Королевой разделилсь.

«Ух. Какая прелесть 🙂 даже таких слов нету чтобы описать такую красоту», «Уффф. Клёво...», «Вы прекрасны, Наташа!!!», «Наталья, Вам не идёт эта причёска это моё личное мнение», «Роковая женщина!🔥😍», «Женщина-вамп! 👍🏻», - пишут в комментариях.

Напомним, что безудержная Королева оголила свой "фасад" перед раздетым Тарзаном: "Зачем так пошло?".

Как сообщала Politeka, Королева в бесстыжем мини не сдержала чувств к Тарзану перед мамой: «Сережу пора одеть, несолидно».

Также Politeka писала, что Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".