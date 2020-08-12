Публіка насилу впізнала в молоденькій дівчині 47-річну співачку Наташу Корольову - на кадрах, які та опублікувала в соцмережі
Як передає Politeka.net, артистка виклала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому заспівала свій старий хіт "Маленькую страну" (1995 р.).
На кадрах зірка постала в блакитному піджаку, надітому на практично голе тіло. Наташа без тіні збентеження засвітила чорний бюстгальтер (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Співачка опрацювала відео в спеціальному додатку, "приробивши" до спини рожеві крильця. Крім того, ймовірно, артистка "поворожила" й над обличчям - багато користувачів насилу її впізнали.
"Моя улюблена казка з дитинства Дюймовочка! Особливо фінал казки де вона потрапляє в чарівну маленьку країну ельфів!!! Я вірила що ця країна існує і мріяла про чарівні крильця!!! А Яка ваша улюблена казка з дитинства?",- підписала відео зірка.
Змучена Заворотнюк ошелешила дивним виглядом: "Ходить по дому у..."
"Свати" зазнали великої втрати, Женька осиротіла: що сталося з головною героїнею
Фігуриста Семенович подражнила пишним бюстом в лазні, купальник ледь не тріснув: "Паритися треба без…"
Переможниця " Євробачення "Кончіта Вурст ледве вмістила своє достоїнство в білизну:" Безумство!"
Фоловери бурхливо обговорюють побачене в коментарях:
"Наташа, ви на себе тут не схожі"
"Перекроєна до невпізнання"
"Жах який!"
"Натуся зовсім схудла, але все одно хороша!!🔥😍"
"Без чубчика краще"
"Дуже великий шар косметики!"
"Все молодше і молодше❗"
"Наталі! Що з вами?! Ви на себе не схожі!"
Раніше ми повідомляли, Корольова показала в мережі свій новий образ - з чубчиком - на фото поруч з 18-річним сином Архипом.
"Нашоплені до жаху", "татів синок! Наташу не впізнати!", "Що за люди! Де ви вульгарність бачите? Напевно заздрість бере!!!", "Як штучна😄 👍 👏", "Наташа як ровесниця сина!!! Син вже дуже серйозний обидва звичайно красені!!!",- відреагували користувачі.
Нагадавши, Наташа Корольова посвітила грудьми в культовому образі Уми Турман з "Кримінального чтива": "Ух, навіть слів немає»
Також Politeka писала, що мама Наташі Корольової різко обложила Тарзана: "розберіться спочатку з Ігорем"