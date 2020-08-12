Публіка насилу впізнала в молоденькій дівчині 47-річну співачку Наташу Корольову - на кадрах, які та опублікувала в соцмережі

Як передає Politeka.net, артистка виклала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому заспівала свій старий хіт "Маленькую страну" (1995 р.).

На кадрах зірка постала в блакитному піджаку, надітому на практично голе тіло. Наташа без тіні збентеження засвітила чорний бюстгальтер (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Співачка опрацювала відео в спеціальному додатку, "приробивши" до спини рожеві крильця. Крім того, ймовірно, артистка "поворожила" й над обличчям - багато користувачів насилу її впізнали.

"Моя улюблена казка з дитинства Дюймовочка! Особливо фінал казки де вона потрапляє в чарівну маленьку країну ельфів!!! Я вірила що ця країна існує і мріяла про чарівні крильця!!! А Яка ваша улюблена казка з дитинства?",- підписала відео зірка.

Фоловери бурхливо обговорюють побачене в коментарях:

"Наташа, ви на себе тут не схожі"

"Перекроєна до невпізнання"

"Жах який!"

"Натуся зовсім схудла, але все одно хороша!!🔥😍"

"Без чубчика краще"

"Дуже великий шар косметики!"

"Все молодше і молодше❗"

"Наталі! Що з вами?! Ви на себе не схожі!"

Раніше ми повідомляли, Корольова показала в мережі свій новий образ - з чубчиком - на фото поруч з 18-річним сином Архипом.

"Нашоплені до жаху", "татів синок! Наташу не впізнати!", "Що за люди! Де ви вульгарність бачите? Напевно заздрість бере!!!", "Як штучна😄 👍 👏", "Наташа як ровесниця сина!!! Син вже дуже серйозний обидва звичайно красені!!!",- відреагували користувачі.

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