Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась формами в слишокм тесном монокини

Девушка не стесняетс того, что множество раз делала пластику, сильно похудела и постоянно увеличивает губы. Также Алена любит рассказывать о своей привязанности к солярию и желанию всегда быть излишне загорелой.

В этот раз звезда решила блеснуть фигурой в леопардовом монокини с необычным вырезом на груди - тонкая ткань едва смогла скрыть формы девушки.

«1/2/3? Купальник от @maryshop_official не оставил равнодушным никого на пляже Доминиканы🙉 Выбирала этот куп среди кучи других , скажите я не прогадала?😂», - пишет Алена под фото.

Вот что отвечают пользователи сети:

«До груди ещё более менее, а тело вообще никакое , у вас есть муж или парень , если да походу он слепой», «🔥🔥🔥3😍😍😍», 2Body goals💋💋💋», «Perfect beautiful sweet wonderfull queen 👑», «I would like a taste. Please», «🔥🔥🔥🔥Огонь просто 👍», !Переход от талии к ногам ужасен 😅если честно , будто рёбра удалила . 3 фото не очень, а первые два 🔥🔥», «Такой же купальник на алиэкспресс видела сегодня за 300 грн🤷🏼‍♀️», «мало показала всего ж», «вот это прогиб)».

Отметим, мы также писали, что прославившаяся благодаря необычной внешности модель снова поразила фанатов. Девушка примерила на удивление скромный наряд - коротенькое платье небесно-голубого оттенка с дерзким декольте сразу привлекло внимание фанатов. При этом обычно Алена делится фото, на которых блистает в кружевном прозрачном белье.

Так, на странице в социальной сети Инстаграм Омович повились несколько фото, сделанных во время отдыха знаменитости. Позируя с коктейлем в руках, девушка выглядела очень ярко, а ее распущенные темные волосы удачно подчеркнули образ.

«1/2/3/4? Новый цвет платья у @martskayashop это нечто 😍Мне идёт такая нежнятина? Меня редко можно встретить в платье, а не на спорте 😜», - написала девушка.

Вот как отреагировали поклонники:

«Очень красивое платье!!! Тебе идёт!!!шикарная фигура ~красотка 😻😻😻😻😻🔥🔥🔥🔥🔥», «No.3😍🔥», «3😍🔥», «😍 2 & 3», «😍Sexi», «Такие огромные персики😍😍😍😍», «You look good in every colour 🇮🇪🔥😁», «Арбуза захотелось ))», «Красивое платье. Мне нравится», «Такая ты красивая 😍😍».

