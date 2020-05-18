Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала необычные образы в коже

На фото Омович позировала в джинсах и кожаной косухе из питона. Девушка расстегнула ее, чтобы продемонстрировать черный топ, в который еле уместились пышная грудь девушки. Красавица дополнила образ ярким макияжем, а волосы оставила распущенными. Фотографии получились интересными и очень соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я долго хотела такую косуху, и наконец нашла магазин с большим ассортиментом. И главное вы не поверите какая цена. Кстати, сегодня была очень крутая съёмка. Мне идёт макияж?", - написала Алена под фото.

Фанаты поставили почти 7 тысяч лайков и написали несколько комментариев под фото:

"Вас зоозащитники не съели ещё вместе с курткой? Кстати она супер", "Подскажите пожалуйста,что за очки?", "Покрась волосы в чёрный, тебе раньше шло", "Прекрасно", "Все фото супер", "Красивая Алёна".

Сообщалось, что модель Алена Омович поразила красотой в авто.

На снимке звезда позировала в черном мини-платье. Наряд был настолько коротким, что едва прикрывал самое интимное.

Омович решила позаигрывать с фотографом и подняла ногу. Красотка лишь засветила часть упругой ягодицы: "Игривая кошечка".

Модель показала стройные ножки на длинной шпильке и платформе.

Распущенные, волнистые, длинные волосы придавали образу некой романтичности.

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