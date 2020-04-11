Известная украинская модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала новое фото в Инстаграм

На фото Алена позировала в одной пижаме крупным планом перед камерой. На одежде можно увидеть нарисованного единорога. Волосы у девушки были в этот раз распущены. Омович, скорее всего, сидела на кровати или чем-то подобном. На фоне можно увидеть холодильник и другие предметы, которые стояли в комнате. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сделать видео, как крашу такие стрелки?", - спросила Алена под фото.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под фото. Все из-за того, что оно было опубликовано в сторис Инстаграм, где такой функции нет. Но они могли выбрать варианты ответа "ДА" или "Нет".

Ранее мы сообщали, что модель и инстадива Алена Омович, которую за внушительные формы окрестили украинской Кардашьян, нашла способ, как удивить требовательную публику.

Горячая штучка надела полупрозрачное белье бежевого цвета с черной вышивкой, которое настолько мало, что едва прикрывает ее пышную красоту. Бюст еле уместился в чашечках лифчика. Модель расположилась на софе, широко расставив ноги. При этом в руке держала очищенный банан, что явно обескуражило пользователей.

Напомним, украинская Кардашьян в коже еле втиснула главную гордость в тесный топ

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян обтянула свои прелести прозрачной тканью

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян задрала ноги и показала то, что обычно скрывают



