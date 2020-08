Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася формами в дуже тісному монокіні

Дівчина не соромиться того, що безліч разів робила пластику, сильно схудла і постійно збільшує губи. Також Альона любить розповідати про свою прихильність до солярію і бажанням завжди бути надмірно засмаглою.

Цього разу зірка вирішила блиснути фігурою в леопардовому монокіні з незвичайним вирізом на грудях - тонка тканина ледь змогла приховати форми дівчини.

«1/2/3? Купальник від @maryshop_official не залишив байдужим нікого на пляжі Домінікани🙉 вибирала цей куп серед купи інших, скажіть Я не прогадала?😂», - пише Олена під фото.

Ось що відповідають користувачі Мережі:

«До грудей ще більш менш, а тіло взагалі ніяке, у вас є чоловік або хлопець, якщо так походу він сліпий», «🔥🔥🔥3😍😍😍», 2Body goals💋 💋 💋", "perfect beautiful sweet wonderfull queen👑«," I would like a taste. Please", » 🔥 🔥 🔥 🔥 вогонь просто👍",!Перехід від талії до ніг жахливий 😅якщо чесно , ніби ребра видалила . 3 фото не дуже, а перші два🔥 🔥», «такий же купальник на Аліекспресс бачила сьогодні за 300 грн️️», «мало показала всього ж», «ось це прогин)».

