Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась стройной фигурой в крошечном купальнике
Похоже, эта девушка никого не оставляет равнодушным. Многие считают ее красивой благодаря многочисленным пластическим операциям, другие же критикуют ее по той же причине. Есть и те, кто называют Алену Омович украинской Ким Кардашьян.
На новых фото девушка с легкостью подтверждает это – она и правда выглядит похоже благодаря загорелому телу и формам, которые себе сделала. В светлом купальнике Алена выглядит действительно необычно и вызывающе.
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При этом совсем недавно она была обычной девушкой с миловидными чертам лица и идеальной стройной фигурой — при росте 170 см ее вес не выходил за рамки 45 кг, многие поклонники продолжают отмечать: девушка выглядит, как "малышка на миллион"
До этого девушка похвасталась видом в спортивном образе, однако дополнила свой костюм укороченным топом, который едва ли прикрыл фигуру Алены без белья.
Фанаты не были равнодушны и довольно бурно отреагировали на новые кадры на странице в социальной сети Инстаграм. Многие восхитились удивительно стройной фигурой звезды.
«Красота😍», «Суперский костюм 🔥», «Великолепный», «Очаровательный», «Вы волшебницы😘», «Сногсшибательный», «Вы лучшие ❤», «Потрясающий», «ВАУ ! Шикарные вещи», «Безусловно классный 🌸🌸🌸», «Изысканно смотрится», «Цвет супер 🔥», «Очень красиво смотрится», «Обалденный топ 🔥», «Он потрясающее смотрится».
Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.
Как сообщала Politeka, Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.
Также Politeka писала, что Омович показала, как выглядела до пластики, без груди и губ