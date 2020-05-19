Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась стройной фигурой в крошечном купальнике

Похоже, эта девушка никого не оставляет равнодушным. Многие считают ее красивой благодаря многочисленным пластическим операциям, другие же критикуют ее по той же причине. Есть и те, кто называют Алену Омович украинской Ким Кардашьян.

На новых фото девушка с легкостью подтверждает это – она и правда выглядит похоже благодаря загорелому телу и формам, которые себе сделала. В светлом купальнике Алена выглядит действительно необычно и вызывающе.

При этом совсем недавно она была обычной девушкой с миловидными чертам лица и идеальной стройной фигурой — при росте 170 см ее вес не выходил за рамки 45 кг, многие поклонники продолжают отмечать: девушка выглядит, как "малышка на миллион"