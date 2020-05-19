Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, потрясла великолепием без белья

Красотка продемонстрировала прелести, снимая себя в зеркало, передает Politeka.net. Звезда надела белую маечку, под которой не было белья, это было по видно по отчетливым признакам: "Ухты, как выпирают".

Майка обтянула не только пышные груди украинской знаменитости, но и ее тонкую талию.

Кроме того, модель предстала в серых джинсах, которые пришлись ей по фигуре натянувшись на пятой точке и стройных ножках.

На плечи украинская Кардашьян накинула кожаную косуху.

Алена снимала себя в зеркало на телефон и засветила свой длинный маникюр. Аккуратное колечко на пальце и браслетик дополнили образ красотки.

Модель распустила ровные волосы и смотрела в телефон.

Длинные стрелки и пухлые приоткрытые губы придали образу некой дерзости.

Красотка позировала в магазине, что видно по манекенам в платьях и другой одежде на вешалках.

Поскольку видео было обнародовано в сториз, его не смогли открыто прокомментировать пользователи сети. Однако, стоит отметить, что звезда получает массу сообщений под другими постами в Инстаграм.

Напомним, Алена Омович позировала в черном мини-платье, которое едва прикрывало самое интимное.

Модель решила позаигрывать с фотографом и подняла ногу. Красотка лишь засветила часть упругой ягодицы

Ранее сообщалось, что Алена Омович выгнулась и задрала руки, демонстрируя пышный бюст на камеру.

Живот остался обнаженным, благодаря чему можно оценить идеальную фигуру модели.

Фотография в одесском отеле получилась солнечной и горячей.

Напомним, влажная украинская Кардашьян избавилась от одежды и показала, как нужно соблазнять

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